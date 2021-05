Fabio Fulco papà a 50 anni: «Il primo incontro con Veronica Papa, la donna che mi ha cambiato la vita»

Fabio Fulco tra circa due mesi diventerà papà per la prima volta. A cinquant’anni Fabio Fulco cambia vita e mette su famiglia con la fidanzata, Veronica Papa: “La donna che ha cambiato la mia vita - ha raccontato l’attore - il nostro primo incontro…”.

Fabio Fulco «Il primo incontro con Veronica Papa»

Fabio Fulco, dopo la fine del lungo fidanzamento con Cristina Chiabotto, ha ritrovato l’amore a fianco della fidanzata Veronica Papa: “È la donna che nel giro di tre anni ha cambiato la mia vita – ha raccontato in un’intervista a “DiPiù” - Ero stato invitato a un evento di moda dove Veronica avrebbe dovuto sfilare. Alcuni amici in comune ci hanno presentato e quella sera abbiamo iniziato a chiacchierare: sembrava che il tempo si fosse fermato. L’ho invitandola subito a uscire con me. Ma ammetto di essere stato molto frenato, almeno all’inizio”.

Tra Fabio Fulco e Veronica Papa ci sono infatti venticinque primavere di differenza: “Non sono più un ragazzino, ora ho cinquanta anni, mentre Veronica venticinque. Fin da quando ci siamo conosciuti, mi sono chiesto se fosse giusto iniziare una relazione con una ragazza così tanto più giovane di me. Mi dicevo: “Ora va tutto bene ma tra qualche anno? Che accadrà?”. Proprio Veronica mi ha tranquillizzato, mi ha fatto capire che, in fondo, ci si può amare a qualsiasi età, perché non conta l’anno di nascita, contano gli interessi comuni e le passioni Infatti, con i giorni, le settimane, i mesi, convivendo, ho scoperto di avere tante affinità con Veronica, tanti valori”.

Il nome della bambina è ancora un segreto, ma Fabio Fulco dà un indizio: “Sveleremo il nome quando nascerà: mia figlia si chiamerà come una santa della quale Veronica e io siamo devotissimi. Non vedo l’ora. Spero che questi ultimi due mesi passino al più presto”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 17:11

