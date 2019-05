Fabio Colloricchio, per l'ex tronista sesso sfrenato in diretta all'Isola dei Famosi. Violeta: «Dalla cintura in giù è il top»

Giorgio Alfieri si confessa: «Ero pieno di debiti dopo la separazione con Martina Luciani»​

Giovedì 30 Maggio 2019, 22:38

protagonista della scena più 'hot' della storia di Superviventes, l'edizione spagnola dell'Isola dei Famosi a cui l'ex tronista sta partecipando. Gli autori del programma hanno deciso infatti di mandare in onda la scena, immortalata dalle telecamere del reality, in cui Fabio ha fatto, noncurante degli obiettivi,con la sensuale spagnola, anche lei ex tronista della versione iberica di Uomini e Donne.La scena ha scandalizzato tutta la Spagna ed il giorno dopo Violeta, che perha deciso anche di lasciare il fidanzato, ha confessato ad un'altra 'naufraga': «Dalla cintura in giù è il top. Se è stato così bello qui sull'isola su un tappetino, immagina fuori come può essere...». Si tratta, senza dubbio, della scena più esplicita mai vista nella storia del programma, come ammesso anche dalla produzione: «In passato anche altri concorrenti facevano buon uso del tempo sull'Isola, ma finora non avevamo mai visto due 'naufraghi' avere un rapporto sessuale completo senza preoccuparsi delle telecamere. Queste sono le immagini più forti della storia del programma!». Come riporta TgCom24 , l'episodio ha avuto una vasta eco ed è arrivato anche in Italia. Non mancano le polemiche, anche da parte di. L'ex corteggiatrice, e fidanzata diper quattro anni, tramite Instagram Stories ha preso le distanze dalla vicenda: «Io sono così: posso sembrare antipatica o fredda ma voglio solo essere diretta e sincera. Vi chiedo di non accostarmi più in alcun modo alla mia precedente relazione, specialmente per rispetto del mio attuale compagno. Le cose più belle che fanno parte di me sono avere anima e pudore, non sopporto dover scendere a compromessi e non tollero gente capace di far scandalo o umiliarsi pur di far parlare. Questa è la mia vita e non voglio far parte di tutto questo, spero che capirete».