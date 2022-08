Ezio Greggio in vacanza con i figli e la fidanzata 29enne. Quarant'anni anni di differenza non sono un problema La fidanzata di Ezio Greggio è coetanea dei figli. La foto di "famiglia" in vacanza







di Federica Portoghese Ezio Greggio si trova a Saint Tropez per le vacanze, con lui una compagnia speciale: i figli Gabriele, 27 anni, e Giacomo, 31, e la compagna del conduttore di Striscia la Notizia, Romina Pierdomenico, 29 anni. Avete capito bene, la giovane fidanzata di Ezio, 68 anni, è infatti coetanea dei figli. Ebbene sì, la bella Romina, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, influencer, showgirl e conduttrice radiofonica, è solo 2 anni più grande di Gabriele e 2 anni più piccola di Giacomo. Giorgia Soleri, le foto prima dell'intervento per l'endometriosi. «Sono stata fortunata» La foto di "famiglia" Quasi 40 anni di differenza tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, eppure, non sembra suscitare alcun problema la questione età. La foto che li ritrae tutti e quattro insieme è stata condivisa dallo storico conduttore di Striscia, un aperitivo con figli e fidanzata, a corredo il commento: "The Fabulous Four". Una bella foto di "famiglia", felici, sorridenti e uniti sfidano i giudizi della gente. L'influencer 29enne aveva sottolineato tempo fa che nel suo percorso lavorativo cercava di fare tutto da sola e che condividere il tempo con una persona così colta e talentuosa come Ezio non poteva che aiutarla a crescere. Greggio ha risposto alle critiche e ai pregiudizi negando ogni tipo di "raccomandazione" nei confronti della fidanzata. Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Agosto 2022, 21:59

