Ezio Greggio e la sua Romina, 39 anni meno di lui. Social scatenati: «Sta con te solo per i soldi». E lui risponde così

Ezio Greggio ha 69 anni, la sua compagna Romina Pierdomenico ne ha 30: insieme da qualche tempo, sono loro i protagonisti della copertina di Gente, in edicola questa settimana. «Siamo la prova che l'amore non ha età», il titolo del servizio dedicato alla coppia. Ma come spesso accade, ai commentatori sui social la differenza di età proprio non va giù.

Ezio Greggio e Romina, 39 anni di differenza

«Molti credono che tanta differenza d'età sia una forzatura, ma questa cosa mi fa sorridere: quando io ed Ezio ci guardiamo in faccia ci capiamo al volo», dice lei a Gente, che la ritrae sorridente a fianco al conduttore di Striscia. Ma sulle pagine social del settimanale in tanti si sono scatenati a criticare e offendere: «Sta con te solo per i soldi», la versione di molti. «L'amore non ha età, è il portafoglio che va cambiato», scrive un utente. «Il portafogli può cambiare, all'ignoranza umana non c'è rimedio. Vai a c***», la replica di Greggio, che risponde a tono anche ad altri commenti.





