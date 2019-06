Ezio Greggio a "La sai l'ultima" con la fidanzata Romina Pierdomenico: «Le nostre foto parlano d'amore»

Mercoledì 19 Giugno 2019, 20:24

A “La sai l’ultima”, il conduttoresarà affiancato dalla fidanzata. Ezio, 65 anni, ha conosciuto l’attuale compagnia, 26, durante il Montecarlo Film Festival, dove lei era la premiatrice, e da allora fanno coppia fissa.Della differenza d’età Ezio non parla (39 anni) Ezio non parla, ma confessa di essere innamorato della sua dolce metà: “Nella vita privata – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” – le foto di noi due parlano da sole… parlano d’amore”.Molto più accurata l’analisi televisiva: “Da un punto divista televisivo: Romina è molto brava, sarà una bella sorpresa per il pubblico. Il suo debutto a Colorado è piaciuto molto a Mediaset.A La sai l’ultima? Sono sicuro che con il suo sorriso, la sua professionalità e la sua presenza "inconfondibile", anche l'occhio vuole la sua parte, perdoni porterà una ventata di freschezza. E un volto nuovo. Le sue risate in studio e la sua genuinità si faranno notare”.Sul tema matrimonio però sembra restio e ancora lontano dal fare il grande passo: “Nel senso che mi faccio prete…”.