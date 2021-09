Ezio Greggio, aria di nozze con la sua Romina? «Siamo felici così»

Procede a gonfie vele la love story tra Ezio Greggio, 67 anni, e Romina Pierdomenico, 28 anni. La coppia ha trascorso un periodo di vacanze a Saint Tropez, per la precisione al Club 55, da sempre una delle meta preferite dai Vip.

Il conduttore di Striscia la Notizia, in un'intervista a Chi Magazine, ha raccontato che in Costa Azzurra ha festeggiato i tre anni d’amore con la fidazanta, ritagliandosi anche del tempo da trascorre con i suoi figli, ai quali ha presentato Romina. La data esatta dell’anniversario di fidanzamento, spiega Greggio, è il 4 luglio.

«Non badiamo a nulla se non a noi - dice Ezio in merito ad un eventuale matrimonio -. Siamo felici così. Per il momento non abbiamo previsto nozze e figli». Capitolo chiuso, almeno per ora sulle due questioni.

Romina dichiara che Ezio, anche in vacanza, non è stato mai fermo sul fronte professionale e che ha in serbo importanti novità a livello televisivo. Al momento però rimane tutto top secret. «Quando sarà il momento, lo saprete», afferma sorridendo la Pierdomenico che, tra l’altro, durante le ferie ha affinato le sue tecniche culinarie, dilettandosi ai fornelli per il piacere del palato del compagno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 23:01

