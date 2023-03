L'ex attrice di Disney Channel si dedica alla pornografia: «I set sono molto più inclusivi rispetto ai film "classici"»

di Redazione web

Sicuramente la maggior parte dei 25enni di oggi ricorderanno la famosa serie tv "Sleepover Club" che andava in onda tutti i pomeriggi su Disney Channel. Una delle protagoniste del gruppo di amiche era Frankie Thomas, la leader dello Sleepover club appunto, interpretata dall'attrice Caitlin Stacey che ora, ha cambiato totalmente genere e anche ruolo. Stacey è diventata regista per film per adulti e dice di essere molto soddisfatta del suo lavoro nel mondo della pornografia.

Le dichiarazioni di Caitlin Stacey

L'attrice australiana ha recentemente rilasciato un'intervista al podcast "I've Got News Fo You" in cui racconta la sua nuova carriera come regista pornografica. L'ex star di Disney Channel lavora infatti, presso lo studio di pornografia di proprietà femminile Afterglow: «I contenuti che giriamo per un film porno sono sicuramente più intensi rispetto a quelli che si vedono in un film normale ma, come nei set "classici", anche in quelli porno ci sono le pause, gli sbagli o le ripetizioni. Inoltre, i set tendono a essere molto più inclusivi: ci sono davvero tante donne e penso proprio che ci siano più registe donne nel mondo del porno piuttosto che in altri generi. Mi piace fare la regista perché mi sento giudice, giuria e carnefice».

La carriera da attrice di Caitlin Stacey

Caitlin Stacey, prima di diventare regista, ha interpretato molti ruoli in diversi film, come ad esempio: Neighbours, Reign, Please Like Me oppure Il Domani che Verrà - The Tomorrow Series.

