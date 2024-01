Eva Robin's: «Il primo rapporto? Avevo 11 anni e lui 40, oggi lo definisco pedofilo. I travestimenti e quella notte con Paolo Villaggio»

di Redazione web

Eva Robin's, all'anagrafe Roberto Coatti, è stata un'icona del mondo dello spettacolo negli anni '80. Divenne famosa perché riconosciuta come ermafrodito, anche se, oggi, rivela che quel termine era solo una copertura perché la transizione fra i sessi era argomento ancora tabù. In una recente intervista ha raccontato la sua vita e i suoi amori spiegando di come si rese conto di sentirsi più donna e di essere attratta dagli uomini.

L'intervista di Eva Robin's

Eva Robin's ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera a cui ha raccontato come ha cominciato la sua transizione: «Per errore. Non avevo la vocazione di essere donna. Amavo i travestimenti, tutti. Amavo essere qualcun altro. È la storia di tutte noi, di un ciclo di esperienze che può portare da una parte o da un’altra: la storia dei vestiti della mamma, delle bambole sul letto. Gli ormoni me li dava un infermiere vicino di casa, io volevo solo somigliare a Tadzio di Morte a Venezia, a Björn Andrésen. Ero una ragazzina cinefila: mamma, che si guadagnava la pagnotta giocando a carte, non sapendo dove mettermi, mi mandava sempre al cinema. Mi sono trovata a essere chiamata signorina, ad apparire donna e mi accorsi che ero attratta più dagli uomini. Delle donne mi piacevano solo i vestiti e il fatto che non pagassero loro al ristorante».

L'attrice ha anche parlato della sua prima volta che è avvenuta molto precocemente: «Io avevo undici anni lui forse 50 o 40.

Chi è Eva Robin's, l'artista simbolo del mondo lgbt italiano

Eva Robin's e l'amore

Infine, Eva Robin's ha anche parlato dell'amore e al Corriere della Sera ha rivelato di avere avuto tre relazioni con donne e «l'attuale resiste da quasi trent'anni». Poi, l'attrice ha aggiunto di avere avuto una storia anche con un politico di cui, però, non vuole rivelare il nome, e su Paolo Villaggio ha detto: «Ma lui era carino, un grande intellettuale, non si offese. Avemmo una notte in Sardegna, dove a una sua festa c’erano da Bianca Jagger agli industriali più in vista e io feci uno spogliarello che mi trasformò nella personalità più invitata sulle barche quell’estate. Lì conquistai la moglie di un armatore tedesco miliardario che mi portò a Parigi e nei posti più mondani. Avevo vent’anni, venivo dalla provincia, cominciava la mia vita incredibile».

