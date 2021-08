Eva Henger verso la pace con la figlia Mercedesz: «Ci vorrà calma e pazienza»

Pace in vista tra Eva Henger e la figlia Mercedesz dopo anni di accuse, incomprensioni e ripicche. Nell’intervista rilasciata al settimanale Vero in edicola da domani, 5 agosto, Eva Henger “apre” a una riconciliazione: «Siamo in un momento di pace e di tranquillità, bisogna procedere piano piano per poter recuperare certe incomprensioni e difficoltà».

Leggi anche > Meghan Markle, gli auguri su Twitter di tutta la Royal Family per i suoi 40 anni

Eva Henger e la figlia Mercedesz

La pace è possibile probabilmente grazie alla uscita di scena del fidanzato di Mercedesz. La giovane ex naufraga de L'Isola dei Famosi, infatti, ha da poco chiuso la sua relazione con Lucas Peracchi, in passato molto criticato da Eva. Ora la donna offre una spalla alla figlia, ma chiarisce sin d’ora: «Con calma e pazienza, cercheremo di ricucire i rapporti. Comunque sono state dette e fatte delle cose nel periodo del loro legame, adesso non può svanire tutto da un momento all’altro».

Eva Henger e la figlia Mercedesz

A Peracchi l'ex attrice a luci rosse 48enne dà la responsabilità di quello che è accaduto. Quest’ultimo avrebbe allontanato la 29enne dalla sua famiglia. Parlando della fine del rapporto con il personal trainer Mercedesz aveva affermato: «Non ci sono stati tradimenti o che altro, semplicemente piano piano abbiamo realizzato che non andavamo più così d’accordo. I dettagli preferisco tenerli per me».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Agosto 2021, 22:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA