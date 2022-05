Eva Henger, come sta dopo il drammatico incidente: «Sterno rotto per il massaggio cardiaco»

Eva Henger è ancora in attesa di essere operata. Lo scorso 29 aprile è stata coinvolta in un grave incidente stradale in Ungheria, insieme al marito Massimiliano Caroletti, dove hanno perso la vita i due passeggeri dell'altra auto. E adesso Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, informa da Pomeriggio 5 sulle condizioni dell'ex porno diva.

Leggi anche > Eva Henger, paura dopo l'incidente. Lei e il marito Massimiliano Caroletti in due ospedali a 200 km di distanza: «Sto impazzendo»

«Eva dovrebbe essere operata domani mattina (martedì 3 maggio). Non l'hanno fatto subito perché il forte trauma ha influito sulla milza che ha condizionato alcuni valori del sangue, al momento sballati», queste le parole di Alessi a Pomeriggio Cinque. "

«In passato ha sofferto di attacchi di panico e la notizia della morte degli altri due passeggeri, una donna di 68 anni e un uomo di 71, l'ha veramente traumatizzata», ha spiegato il direttore di Novella 2000. Un duro colpo per le condizioni psicologiche della showgirl, traumatizzata dall'incidente e dalla triste notizia. Adesso Eva Henger dovrà affrontare diverse operazioni a seguito della frattura del braccio, del tallone e del femore.

In condizioni migliori il marito che non dovrà essere sottoposto a nessun intervento. «Si è rotto lo sterno, non per l'impatto con l'altra automobile - fa sapere il giornalista - ma per il massaggio cardiaco effettuato dal vigile del fuoco perché il suo cuore si era fermato».

Un tragico evento nel quale Eva Henger e Caroletti non sembrano aver colpe. Secondo quanto riportato su Twitter proprio dallo stesso Massimiliano Caroletti, l'altra auto li ha travolti cercando di effettuare un sorpasso impossibile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Maggio 2022, 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA