Eva Henger e le pesanti accuse ad Alessia Marcuzzi: «Canna Gate? Ci sono rimasta male, le hanno dato brutti consigli»

Eva Henger torna sul Canna Gate de L'Isola dei Famosi e lancia anche accuse all'ex conduttrice del programma Alessia Marcuzzi. A distanza di cinque anni dalla sua partecipazione l'ex porno diva, intervenuta nel programma radiofonico Turchesando, ha di nuovo parlato della presunta presenza di marijuana nel residence dove si trovavano i naufraghi prima di sbarcare sull'Isola.

Le accuse

Ai tempi Eva accusò Francesco Monte, ma il caso fu sedato dopo settimane, anche se ha lasciato l'amaro in bocca alla Henger che ancora oggi non perdona alcune cose alla Marcuzzi. L'attrice spiega che la conduttrice non avrebbe agito autonomamente bensì per volontà terze. «L’Isola non la rifarei mai. Non sono adatta. È stato un disastro, dall’inizio alla fine. È stata un’esperienza traumatica», esordisce Eva che poi confessa: «Diciamo che non sono rimasta bene della Marcuzzi, la conoscevo da tanti anni. L’ho ritenuta una persona simpatica, la ritengo ancora brillante. A lei sono stati dati ordini su come reagire, cosa fare. Ma da lei mi sarei aspettata che facesse quello che ritenesse migliore. Mi è dispiaciuto per lei, le hanno dato brutti consigli».

I reality

Le parole della Henger sono dure, ma non fa altri nomi scagliandosi direttamente sulla Marcuzzi. Aggiunge poi che non ha più intenzione di fare reality, forse perché in un'età diversa e meno capace di poter convivere con degli sconosciuti. Su quanto detto da Tavassi della figlia Merchedes al Grande Fratello tuona: «È stato poco elegante. Da parte sua anche se fosse stato vero, e ti garantisco che non è vero che non le interessava Mercedesz, perché lo so che non era così, non si dice mai, non sarei mai così maleducata perchè magari ferisco i sentimenti dell’altra persona».

