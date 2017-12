Eva Grimaldi: "Sono diventata lesbica per amore di Imma, ora vorremmo un figlio"

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cambiare radicalmente vita a 50 anni è possibile: lo assicura, che da attrice e sex symbol oggi è diventata una paladina dei diritti lgbt dopo ilsulla relazione con l'attivista. «Sono sempre stata eterosessuale e poi sono diventata lesbica per amore di Imma. Lei non è solo la mia compagna, ma anche la mia terapista: prima ero dislessica e balbuziente, ma con lei sono guarita e ho scoperto me stessa» - spiega a 'Chi' l'attrice, ex compagna di Gabriel Garko - «Se non avessi incontrato lei, non sarebbe successo. Non potrei mai innamorarmi di un'altra donna». Eva, che a 56 anni è sexy come ai tempi degli esordi, da sette anni ha una relazione con Imma e ora sogna un figlio: «Abbiamo un'età e sappiamo che è molto difficile, ne abbiamo già parlato; ci piacerebbe adottare un bimbo profugo salvandolo da una vita problematica».Oggi l'attrice ed ex 'naufraga' dell'Isola dei Famosi è felice accanto alla sua Imma, ma riconosce che la sua scelta di dichiarare la propria omosessualità non fu semplice neanche all'interno degli affetti più stretti. «Avevo avuto solo fidanzati maschi e un marito: non se lo aspettavano. Nemmeno la mia mamma lo sapeva, ma forse se lo sentiva, perché adorava Imma» - racconta Eva - «Mio fratello Francesco ha reagito malissimo inizialmente. Vive in provincia, ha un'impresa, i figli all'università, gli amici, tanti clienti affezionati. La gente chiacchiera».