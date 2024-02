Eugenio Colombo: «Se voglio andare a riprendermi Greta Rossetti? Ora sono libero di testa e...»

di Cristina Siciliano

Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e donne, nelle ultime ore ha parlato nuovamente di quando ha conosciuto Greta Rossetti, attuale concorrente del Grande Fratello ed ex di Mirko Brunetti. Chiacchierati per essersi incontrati quando lei era già legata a Mirko che ha conosciuto durante le riprese di Temptation Island, Eugenio nelle ultime ore è tornato a raccontare del suo rapporto con l'attuale concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini.

Le parole di Eugenio Colombo

«È stata una storia che tanti possono dire di poco tempo - ha sottolineato Eugenio Colombo a Non succederà più in onda su Radio Radio -. Sì, io e lei siamo stati per poco tempo ma è stata proprio la qualità di questo tempo.

L'ex tronista ha aggiiunto: «Ho voglia di condividere del tempo con lei. Iniziare qualcosa con Greta? Dico solo che ora sono libero di testa e avrei voluto essere libero come quando ci siamo conosciuti. Perché la vita è strana... ma perché no».

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA