«Le principesse Eugenia e Beatrice "hanno voltato le spalle" a Harry». Le nuove indiscrezioni

Le principesse Eugenia e Beatrice di York sono sempre state le cugine "preferite" dei principi William e Harry. Le figlie dI Andrea e di Sarah Ferguson, infatti, sono cresciute insieme ai figli di re Carlo e Lady Diana.

Il duca di Sussex, nel suo libro Spare, ha spesso parlato del rapporto con le cugine e di quanto lo abbiano sostenuto nella sua relazione con Meghan Markle, poi, diventata sua moglie. Ora, stando a quanto rivela una fonte vicina a Palazzo, le principesse si sarebbero avvicinate di più a William e «avrebbero voltato le spalle» a Harry.

Le rivelazioni della fonte

Una fonte molto vicina a Buckingham Palace ha rivelato a The Express: «In questo momento così delicato per William e Kate, le principesse Beatrice ed Eugenia si sarebbero molto avvicinate ai principi del Galles, presenziando tra l'altro a molti eventi reali. Le due principesse di York possono solo immaginare cosa stia attraversando William in questo momento e per loro è un onore essere presenti e dare supporto a lui e a Kate».

L'estate scorsa, però, la principessa Eugenia aveva ospitato Harry e Meghan nella sua villa in Portogallo e in tanti pensano si stia comportando "scorrettamente" con il cugino preferito, viste le crepe tra lui e William.

Il nuovo ruolo di Beatrice

In questo momento in cui la Royal Family è alle prese con tanti impegni reali è importante avere "membri a disposizione" che prendano parte alle varie manifestazioni. La principessa Beatrice, in questo ultimo periodo in cui Kate Middleton è alle prese con la sua personale battaglia contro il tumore, ha dimostrato grande supporto al principe William e a re Carlo ed è stata vista in più occasioni pubbliche rispetto a quanto non sia capitato in passato.

