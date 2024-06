Ester Renzi, chi è la figlia di Matteo che compie 18 anni: «Buona vita Principessa»

di Redazione web

Al via le elezioni europee in Italia. La classe politica è in silenzio elettorale, ma se qualcuno ha optato per la frutta e le ciligie, come Giorgia Meloni, c'è anche chi ha deciso di parlare «infrangendo» le regole. Parliamo di Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio dei ministri, che però ha un buon motivo per farlo, come spiega lui stesso sul suo profilo social. «Oggi è uno di quei giorni che rimane scolpito nel cuore per sempre. E non per le elezioni. Perchè la politica è importante ma la vita è più grande e più bella della politica. Oggi per la nostra famiglia è un giorno importante perché Ester compie 18 anni». Lo scrive in un post su Instagram il leader di Iv Matteo Renzi aggiungendo alcune immagini della figlia e il racconto delle prime ore di vita della ragazza con l'augurio di «essere felice».





Cosa ha detto Matteo Renzi

Matteo Renzi ha dunque scelto la mozione degli affetti. «Ricordo attimo per attimo la corsa improvvisa verso Careggi di quella mattina, la velocità del parto, la sensazione nel tenerti in collo appena nata mentre piangevi prima di adagiarti su Agnese.

Chi è Ester Renzi

La figlia di Matteo Renzi ha compiuto oggi diciotto anni. È la sola figlia femmina di Renzi e Agnese Landini. I due figli maschi, invece, sono Francesco ed Emanuele. Nel 2016 la sua prima comunione catturò l'attenzione dei media perché l'ex premier lasciò Roma per dirigersi a Pontassieve

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Giugno 2024, 08:26

