Eros Ramazzotti di nuovo papà? Spunta il pancino sospetto della compagna Dalila Gelsomino

di Redazione Web

Eros Ramazzotti diventerà di nuovo papà? Sembrerebbe proprio di sì. Almeno è quanto scrive il settimanale “Diva e Donna” sul numero di oggi, 12 aprile: «Nonno Eros diventa ancora papà», si legge sulla copertina.

Il cantautore e la nuova compagna Dalila Gelsomino sarebbero, dunque, pronti a diventare genitori insieme.

Eros Ramazzotti di nuovo papà?

Secondo quanto riportato dal giornale per Eros Ramazzotti sarebbe in arrivo una nuova cicogna, dopo che il cantautore è diventato nonno per la primissima volta lo scorso 30 marzo, quando è nato Cesare, il primo figlio di Aurora Ramazzotti.

Le foto insieme

Eros e la nuova compagna Dalila sono stati paparazzati insieme, mano nella mano, tra le vie di Madrid: gli scatti rubati alla coppia metterebbero in evidenza un pancino sospetto. Lei indossa un maglione bianco ma sembra inevitabile notare delle curve che suggerirebbero, dunque, l'arrivo di un bambino.

Se così fosse, per Eros si tratterebbe del quarto figlio dopo Aurora avuta dalla precedente relazione con Michelle Hunziker, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti da Marica Pellegrinelli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 10:49

