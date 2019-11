Eros Ramazzotti, nuova vita dopo Marica Pellegrinelli: eccolo con la ragazza misteriosa

Martedì 26 Novembre 2019, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la fine del suo matrimonio con, da cui sono nati i figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio e le voci smentite di un flirt con la Miss Italia Carolina Stramare viene sorpreso di nuovo in compagnia di una ragazza.Il cantante è in Svizzera, a Lubiana, per una tappa del suo giro di concerti, il “Vita Ce N'è World Tour” e finiti gli impegni sul palco è tornato nell’hotel che lo ospita.Davanti alla struttura, come testimoniano le foto pubblicate di “Chi”, settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola domani mercoledì 27 ottobre, una giovane ragazza che il cantante sembra davvero molto contento di incontrare.La ragazza sembra essere molto giovane quindi potrebbe essere la figlia di qualche suo conoscente o di Aurora, primogenita nata dalla sua passata relazione con Michelle Hunziker.