Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti, il silenzio sui social preoccupa i fan

Federico Fashion Style, quanto costa la messa in piega. Bufera sul parrucchiere vip per il conto esagerato, lui risponde cos

Venerdì 28 Giugno 2019, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La coppia molto amata, genitori di due bambini, starebbe attraversando un periodo di difficoltà nel loro rapporto che va avanti da oltreCome racconta il settimanale Spy ci sarebbero diversi segnali della presunta marettaMarica ed Eros non si mostrano da tempo insieme su Instagram, non si scambiano i commenti e le frasi tenere che erano soliti fare, cosa che ha spinto i loro followers a pensare che qualcosa non vada. I due si sono sposati 5 anni fa e dal loro amore sono nati Raffaela Maria e Gabrio Tullio, fratellini minori per Aurora, la figlia avuta da Eros con Michelle Hunziker, che non ha mai nascosto il bellissimo rapporto che ha con la compagna del padre.In particolare, alcuni dettagli hanno scatenato il gossip: quando qualche mese fa Eros si è operato alle corde vocali e Marica non era con lui; non c'è stato alcun messaggio pubblico di auguri in occasione del compleanno di lei né in occasione del loro anniversario di nozze.Eros poi passerebbe molto tempo nella sua villa a Franciacorta mentre la Pellegrinelli è spesso a eventi mondani e serate a Milano insieme alla sua amica Melissa Satta, come mostrano loro stesse sui social. I fan che supportano e amano la coppia sperano in una piccola e temporanea incomprensione. I due, intanto, non hanno fatto alcuna dichiarazione a riguardo.