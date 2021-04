Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, la festa per la comunione della figlia Raffaella Maria

Eros Ramazzotti e Marica Pellerinelli festeggiano la comunione della loro primogenita Raffaella Maria. Un giorno importante per la piccola Raffaella Maria, festeggiato dalla mamma e dal papà anche dal profilo social.

Raffaella Maria Ramazzotti fa la prima comunione e i genitori Eros Ramazzotti e Marica Pellerinelli, naturalmente emozionati, hanno lasciato il loro tributo dai rispettivi account social. In quello di Eros una tenera dedica, un post belle stories in cui si vede la figlia col vestito bianco pronta per la cerimonia, accompagnati da una tenere didascalia: “Il tempo non sente ragioni, auguri amore mio!”.

Da parte della mamma invece in bella mostra la torta, bianca con piccoli fiorelli rossi e i numerosi bouquet floreali pronti per l’evento speciale. Nessuna immagine di coppia per Eros Ramazzotti e Marica Pellerinelli che, nonostante si siano ormai da tempo separati, hanno comunque conservato un buon rapporto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA