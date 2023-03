Eros Ramazzotti, la rara foto del figlio Gabrio Tullio per il compleanno. I teneri auguri di papà: «Amore puro»

di Redazione web

Eros Ramazzotti fa gli auguri social al figlio Gabrio Tullio. Il piccolo, nato dalla relazione, ormai finita, con Marica Pellegrinelli compie 8 anni e in questo giorno speciale suo papà ha voluto fargli gli auguri di buon compleanno. Gabrio Tullio è l'unico figlio maschio di Eros, dopo la primogenita Aurora Ramazzotti e l'altra figlia avuta sempre dalla modella, Raffaela Maria.

La dedica social

«È amore puro, inconfutabile, inconfondibile, unico, è magia. Auguri Gab, ti lovvo», scrive Eros nella dolce dedica a una foto in cui si vede il piccolo intento a sfogliare un libricino. Eros e Marica hanno deciso da sempre di tutelare la privacy dei loro figli che non compaiono quasi mai sui social e comunque mai con i volti scoperti e riconoscibili. Quella di Eros è una piccola eccezione in un'occasione speciale.

Presto nonno

Papà affettuoso Eros adesso si prepara a diventare nonno del secondo maschietto della famiglia, ma solo nel suo caso. Se infatti Eros ha dalla sua parte Gabrio, l'ex moglie e mamma di Aurora, ha avuto altre due figlie dal compagno, ma tutte femminucce. Eros e Michelle saranno due nonni molto giovani, visto che anche Auri sarà mamma a 26 anni.

