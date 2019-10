Erica Piamonte, il gesto di Taylor Mega per rinconquistarla spiazza tutti: «Siamo destinate a tornare insieme»

Martedì 29 Ottobre 2019, 19:54

Le avevamo lasciate ai ferri corti, ma tra edc'è aria di riconciliazione. Da quando l'influencer è tornata single, sembra che stia tentando di riconquistare l'ex gieffina. Un gesto, in particolare, ha spiazzato tutti: Taylor Mega ha regalato un romantico mazzo di rose rosse alla giovane toscana. Le due si sono conosciute nella casa dele si sono legate sin da subito.Il legame si stava consolidando, quando è apparsaIl triangolo è finito al centro del gossip, ma ora Taylor è di nuovo single. «Sapevo che sarebbe tornata», il commento di Erica aAd accompagnare i fiori c'era un biglietto molto esplicito: «Volevo dirti tante cose in quell’ascensore quando ti ho rivista, ma la situazione non lo consentiva. Non so quando né dove, ma so che siamo destinate a tornare insieme, come coppia o come amiche. Il destino ci ha legato e al destino non si sfugge».L'ascensore era quello diProprio lì, a pochi passi dalla conduttrice Barbara D'Urso, le protagoniste di questo triangolo si erano confrontate. L'influencer aveva confessato che tra loro c'era qualcosa di più di una semplice amicizia, ma aveva liquidato il tutto parlando di una ‘relazione aperta’. Ora avrà cambiato idea.