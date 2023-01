Enzo Miccio, il selfie a torso nudo infiamma il web: muscoli e tartaruga per il wedding planner. E i fan ironizzano

Enzo Miccio ha subito una trasformazione fisica. Il wedding planner più famoso d'Italia si è mostrato sui social in una veste totalmente inedita: muscoli e tartaruga, il tempo passato in palestra ha dato i suoi frutti. L'iconico volto di Ma come ti vesti? ha sfoggiato il nuovo fisico sui social lasciando i follower a bocca aperta.

Enzo Miccio, fisico scolpito: ecco la trasformazione del wedding planner

Per brindare al nuovo anno Enzo Miccio si è mostrato ai follower con un selfie davanti allo specchio della sua seconda casa ormai, ossia la palestra. «Fatti sotto 2023 e cerca di comportarti bene perché il Miccio ha fatto i muscoli» è la frase con cui Miccio ha accompagnato la storia su Instagram, sollevando la t shirt e mostrando i muscoli.

Le reazioni sono state le più disparate. C’è, infatti, chi ha pubblicato video divertenti o chi frasi per dimostrare il proprio stupore. «Da Miccio a macho», ha commentato qualcuno stupito dal cambiamento ottenuto. Addirittura c'è qualcuno che ha dubitato che la foto fosse vera e che in realtà sia stata ritoccata. Falso! Il wedding planner ha mostrato il cambiamento nel corso del tempo ottenuto grazie ai duri allenamenti in palestra. E oggi, Enzo Miccio è più fiero che mai.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 22:33

