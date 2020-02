Enrique Iglesias e Anna Kournikova, nato il terzo figlio del cantante e della ex tennista

Enrique Iglesias

hanno festeggiato ladel loro, dopo i gemelli Nicholas e Lucy, che oggi hanno due anni. La notizia era stata tenuta in gran segreto dalla coppia, che però non aveva fatto i conti con il fratello del cantante,Da sempre molto riservati sulla loro vita privata,avevano nascosto per diversi mesi la gravidanza dell'ex tennista russa. Solo due settimane fa, i media si erano accorti della 'dolce attesa' della Kournikova, che aveva deciso di non annunciare la nascita del suo terzo figlio., fratello maggiore di Enrique, si è però lasciato sfuggire la notizia durante un'intervista radiofonica., che come il padre e il fratello è un cantante molto apprezzato in Spagna e in America Latina, stava parlando del suo ultimo tour ad una radio cilena, ADN, quando ha parlato della vita privata e professionale. «Mio padre mi ha detto che sono il vero erede delle sue canzoni ed è orgoglioso di me, per questo sono felice di portare anche i suoi brani sul palco» - le parole del fratello maggiore di- «Mio padre ha smesso di fare figli da poco, ma sono appena diventato zio. Ok, questo non dovevo dirlo, quindi non posso dirvi se si tratta di un maschio o di una femmina. Non posso rivelarvi questo segreto, ma vi assicuro che mio fratello in questo momento è davvero felice».