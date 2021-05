Enrico Ruggeri e il post polemico su Aurora Leone: «Funziona così in tutto il mondo». Scoppia il caos sul social

di Danilo Barbagallo

Con un post su Instagram Enrico Ruggeri scatena le critiche dei follower. Enrico Ruggeri, capitano e presidente della Nazionale italiana Cantanti, è tornato sulle polemiche legate alla Partita del cuore e al caso di Aurora Leone con una condivisione, ma molti fan non hanno apprezzato la sua presa di posizione social.

Il post di Enrico Ruggeri su Instagram

Enrico Ruggeri ha pubblicato un scatto da Instagram che lo vede davanti a una tavolata in un ristorante, con una didascalia che recita: “Pranzo pre partita del @sonacalcio I giocatori sono in un tavolo a parte. Funziona così in tutto il mondo. @nazionale_cantanti #calcio #regole #seried #verita”. Il riferimento, che sembra essere legato al caso della Partita del cuore e all’allontanamento di Aurora Leone, ha scatenato le critiche dei follower. I commenti infatti vanni da “Quando potresti tacere ed invece decidi di parlare” a “Mi sembra una frase fuori luogo e sgradevole”, passando per “E funziona male! È proprio questo il problema: "si è sempre fatto così". Noi ci siamo stufate di come si è sempre fatto!”.

Diversi follower di Enrico Ruggeri sottolineano che la Leone era stata chiamata come giocatrice: “Non capisco proprio il senso di questo post! – nota un fan - se fa riferimento a quello che è successo alla Leone, devo dire che non c’entra nulla! la Leone era una calciatrice, non un’accompagnatrice o una valletta! non si capisce cosa voglia dire con questo post!”, “Aurora era stata convocata come GIOCATRICE – sottolinea un’altra follower - ergo poteva stare seduta al tavolo. Se non sai cosa vuol dire è “giocatore” al femminile. Lo spiego magari essendo un misogino doc non sa i termini coniugati al femminile”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 14:42

