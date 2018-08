Enrico Brignano e Flora Canto, vacanze con la figlia Martina a Formentera dopo le polemiche sul pancino

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FORMENTERA – Continuano le vacanze in famiglia per. L’attore, comico e conduttore e l’ex tronista di “Uomini e donne” stanno infatti trascorrendo le ferie estive sull’isola di Formentera, assieme alla figlia Martina, che ha da poco compiuto un anno e mezzo.La coppia è stata fotografata da “NuovoTv” mentre si diverte in acqua assieme alla piccola, con Flora che si mostra in grande forma col suo bikini, mentre Enrico sembra aver messo su un po’ di pancetta.Propria delle immagini di qualche tempo fa che che mostravano Flora un po’ più morbida del solito avevano subito fatto parlare dell’arrivo di un secondo figlio, ma lei ha ironizzato su Instagram parlando di un eccesso di pasta…