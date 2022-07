Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati: la romantica cerimonia al mare sulle note di Celentano

Fiori d'arancio per Enrico Brignano e Flora Canto, che si sono sposati ieri, sabato 30 luglio, in una romantica location sul mare a Palo Laziale, non lontano da Ladispoli. La coppia vip, insieme dal 2014, pochi mesi fa aveva annunciato via social il matrimonio, prima con la proposta a Verona e poi con le pubblicazioni al Comune di Roma.

A organizzare l’evento è stata Eva Presutti, wedding planner da 74,4mila followers su Instagram. Il menu è stato invece deciso, insieme agli agli sposi, dallo chef Antonio Magliulo, che da anni lavora nell’hotel. La sposa ha scelto come testimone, l’attrice e conduttrice Tosca D’Aquino. Con lei, la compagna di scuola Erica e due amiche storiche, Benedetta e Isabella. Invece il comico ha voluto al suo fianco il fratello Rino e altri due amici.

Alla cerimonia da favola hanno partecipato numerosi parenti e amici.: all'evento era presente un palco sul quale diversi artisti si sono esibiti per gli invitati, rendendo l'atmosfera ancora più magica. Alle spalle del palco anche un grande ledwall, dove è stato proiettato un romantico filmato che ha ripercorso le tappe più significative della storia d'amore degli sposi, iniziata otto anni fa. Al centro hanno gli stessi Brignano e Canto hanno aperto le danze sulle note de “L'emozione non ha voce” di Adriano Celentano, abbracciandosi teneramente uno all'altra. Spazio poi a balli più scatenati, canti e divertimento.

