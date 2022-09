Enrica Pintore, la Clelia del Paradiso delle signore si è sposata: il testimone è Giorgio Lupano

Nozze in "paradiso" per Enrica Pintore. Clelia Calligaris de Il Paradiso delle signore è convolata a nozze con il suo fidanzato venerdì 23 settembrema Villa Livia, Appia Antica (Roma). Tanti gli invitati, tra cui amici e parenti che hanno festeggiato l'attrice con balli e canti, condividendo tutto sui social. Abito lungo e sempice con spalla scoperta per la protagonista della giornata, mentre per il marito, Daniele Moretti Costanzi, smoking classico nero. Tag e condivisioni non lasciano spazio all'immaginazione: l'allegria della festa e sfarzosità del ricevimento ha reso indimenticabile il giorno più bello per Pintore e Costanzi. Il suo testimone è stato Giorgio Lupano, che aveva condiviso il set della fiction pomeridiana di Rai 1 con la sposa. E' stato proprio l'attore a condividere con i suoi follower su Instagram alcuni scatti con la collega e suo marito: «​Ed eccoli qui, gli sposi più belli. Enrica Pintore del mio cuore, dopo averti chiesta in moglie al Paradiso ed in teatro è stato un onore essere il testimone del tuo matrimonio».

SUL SET

Nel post, l'attore ha fatto riferimento alla storia d'amore portata sul set nelle precedenti stagioni de Il Paradiso delle signore. I personaggi di Clelia Calligaris e Luciano Cattaneo avevano vissuto una relazione travagliata, poichè il ragioniere del negozio di moda era già sposato e, negli anni '60, esisteva il reato di concubinato. Pertanto, i due protagonisti della fiction di Rai 1 si erano dovuti trasferire lontano da Milano, per evitare la denuncia. Ma oltre al set, i due hanno codiviso anche il palcoscenico a teatro. In tutte e due le occasioni, l'attore aveva chiesto la mano della collega, per esigenze di copione.

NELLA REALTA'

L'amicizia fra Luciano Cattaneo e Clelia Calligaris continua nonostante le loro strade lavorative si siano separate. Inltre, l'attrice ha mantenuto anche i rapporti con le sue colleghe della fiction di Rai 1 e, nei giorni scorsi, ha festeggiato l'addio al nubilato con le interpreti delle Veneri del negozio di moda milanese, l'ex stilista e la sarta dell'atelier.

