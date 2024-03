Enock Balotelli papà, la tenera foto: «Non vedo l'ora di condividere la mia passione con te»

di Cristina Siciliano

Enock, il fratello di Mario Balotelli visto qualche anno fa al Grande Fratello Vip, sta per diventare papà per la prima volta. Il 30enne aspetta un figlio da Giorgia Migliorati, l'imprenditrice che ha sposato a giugno dello scorso anno. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è al settimo cielo e non riesce a fare a meno di mostrare tutta la sua felicità sul suo profilo Instagram. Infatti, proprio nell'ultimo post social, l'ex gieffino ha anche svelato quale sarà il nome del bambino. La data del parto di Giorgia è prevista il 13 maggio.

Il tenero post

Enock Balotelli ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto tenerissima che mostra la maglietta da calcio sua e del suo futuro figlio. «Mio figlio Noah, non vedo l'ora di condividere la mia passione con te». Con queste parole Enock ha fatto emozionare gli utenti del web. Il calciatore ha mostrato la mini divisa del Milan fatta su misura per il piccolo avelando anche che si chiamerà Noah.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che Enock ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Enock rossonero da sempre e per sempre», ha scritto un fan.

