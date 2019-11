Emma Watson compie trent'anni: «Felice di essere single, sono l'auto partner di me stessa»

Martedì 5 Novembre 2019, 22:48

Con il suo trentesimo compleanno in vista,ha fatto sapere quanto è felice di esseree si è definita l’auto partner di se stessa.La star di “Little Women”, appunto spegnerà 30 candeline il prossimo aprile, si è chiesta in un’intervista a “British Vogue” come mai le persone “si preoccupasse tanto di compiere 30 anni”. Attorno ai 29 anni in effetti si è sentita, come riporta l’Independent, “stressata e ansiosa” a causa del “flusso sanguinoso di messaggi subliminali” che la circondava: “Se non hai costruito una casa – ha spiegato - se non hai un marito, se non hai un bambino e hai compiuto 30 anni e non sei in un posto di lavoro incredibilmente sicuro e stabile... C'è solo questa incredibile quantità di ansia. Mi ci è voluto molto tempo, ma sono molto contenta di essere single. Sono la partner di me stessa”Un utente di Twitter ha elogiato la Watson per la sua posizione sui single, in quanto non ci dovrebbero essere vergogna nel non essere fidanzato. “Ho compiuto 30 anni due settimane prima di Emma Watson. È così bello da parte sua”, ha twittato una persona." Ora mi riferisco a me stesso come auto-partner anziché single, adoro il mio nuovo stato di relazione, grazie Emma Watson per questo", ha scritto un altro.All'inizio di quest'anno, la Watson ha contribuito creare un’associazione che fornisse assistenza legale gratuita per le donne che hanno subito molestie sessuali sul lavoro. Gestita dal fondo di beneficenza Rosa e sostenuta dal Fondo per la giustizia e l'uguaglianza del Regno Unito, la linea di assistenza è disponibile per le donne in Inghilterra e Galles allo 020 7490 0152. Quando viene composto il numero di telefono, il chiamante viene collegato a un rappresentante dell'associazione benefica Rights of Women, che fornisce consulenza e informazioni legali.