Emma Marrone, emozionante dedica di San Valentino a papà Rosario: «L'amore mio... sei tu»

Emma Marrone ricorda il papà Rosario - scomparso lo scorso settembre - in occasione di San Valentino. Nonostante l’immenso dolore Emma sta cercando di recuperare le forze anche e grazie soprattutto all’amore dei fan, che in questo periodo l’hanno invasa di messaggi e tanto affetto.

Dopo la sua ultima apparizione a Sanremo, che si è esibita accanto a Lazza sulle note de La Fine, Emma è tornata sui social per dedicare la giornata dell’amore al suo papà: «Perché l'amore mio.. sei tu!», scrive la cantante.

Il post su Instagram

«Ti amo Ros. Ovunque tu sia», ha concluso l'artista a corredo di uno scatto che la ritrae accanto al papà Rosario. Entrambi in una versione inedita «trap», scherza qualcuno tra i commenti cercando di strappare un sorriso alla cantante che, nonostante i mesi passati, il dolore per il lutto continua ad essere troppo forte.

«Sono troppo arrabbiata con la vita in questo momento - aveva detto Emma all'evento "Luce!" a Firenze qualche mese fa -. Quando succedono queste cose così enormi e tragiche, è come se si resettasse tutto quello che sei stata e che hai fatto. Io so chi ero quando c'era lui e tutta una serie di cose, ora è come se stessi ricominciando da capo. Adesso che lui non c'è più sono un'altra persona e lo sto vedendo ogni giorno. La vita ti cambia tutto all'improvviso e lo sto capendo. Sono appena nata», le sue parole. «Lo chiamavo Peter Pan perché non voleva mai crescere. Di lui ho sempre apprezzato la generosità. Faceva l’infermiere e quando qualcuno non riusciva ad andare in ospedale si recava di persona a casa a fare le medicazioni», aveva concluso.

