Emma Marrone e l'ex Stefano De Martino: «Non devo perdonare Belen, non ha fatto niente di male»

Emma Marrone, come tutti gli italiani, sta trascorrendo al quarantena da coronavirus a casa. La cantante, costretta a cancellare al pari dei suoi colleghi i concerti dal vivo, ha comunque intrattenuto spesso i suoi fan dal social ed è tornata anche a parlare di Stefano de Martino.

L’ex ballerino di “Amici” e l’attuale moglie Belen Rodriguez (con cui è tornato insieme dopo un lungo periodo di separazione) infatti si sono conosciuti e innamorati proprio sotto i riflettori della scuola di Maria De Filippi, mentre Stefano era fidanzato con l'allora collega Emma.



In un’intervista social la Marrone, a cui è stato chiesto se avesse perdonato la Rodriguez per il "furto" ha risposto: “Diciamo che non dovevo perdonare lei semmai. Lei non ha fatto niente di male, mettiamola così”. Emma, attualmente ufficialmente single, ha dato anche qualche indizio sul suo tipo ideale: “Non amo il genere romantico. Per sedurmi deve essere sagace, intelligente, ironico e poco sdolcinato”.



