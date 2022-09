Emma Marrone debutta al Roma Film Festival: «Interprete pura e malleabile»

di Angela Casano

Belle notizie per Emma Marrone. Conosciuta dal grande pubblico per la sua carriera musicale, negli ultimi anni l'artista salentina ha iniziato ad esplorare anche il mondo del cinema, ricevendo apprezzamenti e consenso da parte dei fan.

Emma tornerà infatti presto sul grande schermo con un ruolo da protagonista nel film, Il ritorno diretto da Stefano Chiantini. Ed è proprio grazie a questo ruolo che la cantante sarà una fra le protagoniste più attese della 20/a edizione di Alice nella città, la sezione autonoma e indipendente della Festa del cinema di Roma.

La trama del film

Il Roma Film Festival si svolgerà dal 13 al 23 ottobre 2022. La cantante pugliese, dopo il debutto da attrice in Gli anni più belli di Gabriele Muccino, si mette alla prova in un ruolo complesso per Il ritorno di Stefano Chiantini, presentato a Panorama Italia e più avanti in sala con Adler Entertainment.

Nel film Emma Marrone si cala nei panni di Teresa, una giovane donna, che abita con Pietro (Fabrizio Rongione) in un quartiere periferico di una città di provincia. Insieme hanno un figlio di un anno, Antonio. I comportamenti di Pietro però mettono a rischio lei e Antonio, e Teresa per difendere il figlio arriva a compiere un gesto estremo, un gesto che le costa 10 anni di carcere. Quando torna, deve imparare a ricostruire la sua vita e il rapporto con il figlio. Emma sarà anche protagonista di un incontro moderato da Piera Detassis nel quale parlerà del suo rapporto con musica e cinema.

Cosa ha scritto Emma

Emma ha condiviso con i fan nelle Instagram stories le parole di Pietro Cerniglia in merito alla sua performance di attrice: «Emma Marrone si presta con assoluta credibilità al film diventando un tutt’uno con il personaggio», si legge sul social magazine The Wom.

E ancora: «Quello che in questo momento ci preme sottolineare è come il cinema italiano abbia trovato in Emma un’interprete pura e malleabile».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Settembre 2022, 17:24

