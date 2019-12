Emma Marrone e i social: «I feticisti sono i miei fan preferiti, se mi chiedono foto gliele mando»

X Factor 2019: Vince Sofia Tornambene

Venerdì 13 Dicembre 2019, 21:03

"Isono i miei fan preferiti”,parla del suo rapporto coni fan sui social. Come succede spesso, sulla rete non mancano i fetistici che le chiedono delle foto dei suoi piedi che lei ogni tanto gli manda.Le richieste infatti nono sono scortesi: “Ogni tanto – ha confessato ospite della trasmissione “I lunatici”, sulle frequenze di “RadioDue”, mi chiedono le foto di piedi e qualche volta gliele mando, perché non ci vedo niente di male. Sono sempre gentili. Ogni tanto c'è qualcuno che ha problemi di fama e pensa che insultando la gente o mortificandola possano essere meno frustrati”.Emma ha parlato anche del suo stato di salute: “Sto bene, ho ancora quella sensazione di fifa, è stato un momento abbastanza tosto, ma grazie a Dio è andato tutto bene, meglio di così non poteva andare. Quando passi attraverso determinate porte non puoi tornare indietro, ma puoi guardare avanti con una visione completamente diversa.Io sono diventata ancora più fragile, ancora più sensibile, ma lo vivo come un miracolo, non come un impoverimento”.Ultimamente ha anche fatto un’esperienza da attrice nell’ultimo film di Gabriele Muccino: “Incredibile. Molto faticosa, è un ambiente diverso dalla musica, non avevo mai recitato, non avevo termini di riferimento. Non sapevo se stavo facendo bene o male, però ho seguito l'istinto e mi sono totalmente affidata a Gabriele Muccino. Tutti sono stati carini e gentili con me, è stata una esperienza meravigliosa, ho vissuto una seconda vita che mai avrei pensato di poter vivere. E' stato pazzesco”.