Emma Marrone, paura in volo: «Non lo prendevo da due anni». Cosa è successo

La paura corre sul social con il viaggio aereo di Emma Marrone. Emma Marrone ha paura di volare e, costretta a farlo per lavoro, ha documentato sul social la terribile esperienza fra i cieli: “Io – ha sottolineato scherzosamente su Instagram la cantante – soffro solo per la musica, che sia chiaro”.

Emma Marrone e la paura del viaggio in aereo

Un simpatico siparietto social per Emma Marrone. La cantante ha paura di spostarsi in aereo, ma per esibirsi a “Battiti Live” è stata costretta a prendere il volo di andata per la Puglia e quello di ritorno per la Capitale. Emma ha affrontato l’avventura con coraggio, postando dalle stories di Instagram qualche momento del duro viaggio. Prima ha avvertito i follower, condividendo uno scatto con suo passaporto e sottolineando “Non prendevo un volo da due anni, chi mi conosce sa”.

Poi ha pubblicato un’altra foto che la vede sul sedile dell’aereo privato preso per la traversata, praticamente terrorizzata: “Io – ha fatto sapere Emma Marrone - soffro solo per la musica, che sia chiaro”.

Tutto alla fine si è risolto per il meglio ed Emma Marrone è tornata a casa, pronta a riabbracciare i fan con il suo tour, il “Fortuna Live”.

