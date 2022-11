Emma Marrone: «Ce ne fosse uno che si fidanza con me...». Il commento autoironico sugli 8 miliardi di persone

di Redazione web

L'autoironia di Emma Marrone non passa inosservata. Oggi, 15 novembre 2022, la popolazione mondiale ha raggiunto un nuovo traguardo: siamo ufficialmente 8 miliardi di persone. La notizia, senza precedenti, è stata condivisa sui social, ma agli utenti tra i diversi commenti non è sfuggito quello di Emma Marrone che ha ironizzato sulla sua vita sentimentale sotto al post di Trash Italiano.

Cosa ha scritto

Emma Marrone è single, ma questa non è una novità. La sua vita sentimentale è stata per anni al centro delle pagine di gossip, dalla storia d'amore con Stefano De Martino (e il tradimento con Belen Rodriguez) a quella con Marco Bocci... le relazioni della cantante salentina sono sempre state turbolente. Emma, tuttavia, non ha mai smesso di cercare il vero amore e non ha mai nascosto il desiderio di voler creare una famiglia, anche se ha sempre confessato di stare bene con se stessa.

In occasione della grande notizia di oggi, Trash Italiano, il portale dedicato all'intrattenimento, ha pubblicato un post condividendo la notizia: «È ufficiale: ora ci sono 8 miliardi di persone sulla Terra», ha scritto con un tweet. La cantante salentina non ha resistito e ha commentato ironicamente: «E ci fosse uno che si fidanza con me!».

Il commento ha scatenato una serie di reazioni da parte degli utenti, molti dei quali compatiscono la 38enne: «Magari è nato oggi, aspettiamo per i prossimi 18 anni», si legge tra i commenti. Altri, invece, si offrono come volontari: «Prendi me Emma!».

È ufficiale: ora ci sono 8 miliardi di persone sulla Terra 🌎 pic.twitter.com/fF0rJRu6bj — Trash Italiano (@trash_italiano) November 15, 2022

