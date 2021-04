Emma Marrone, 11 anni fa la vittoria ad "Amici". La dedica commovente è per loro

Una commossa dedica social da parte di Emma Marrone ai suoi genitori. Emma Marrone, a 11 anni dalla sua vittoria ad “Amici” di Maria De Filippi, che ha dato il via alla sua importante carriera musicale, scrive su Instagram ai genitori: “Vi dedico 11 anni di successi e anche di dolore e sacrifici”.

Leggi anche > Chiara Ferragni, Leone s'infuria con Fedez. Cosa sta succedendo

EMMA MARRONE, LA DEDICA AI GENITORI

A fianco di uno scatto dal suo account Instagram dei suoi genitori, Rosario e Maria, a un suo concerto, le commoventi parola di Emma Marrone: “Vi dedico tutto - ha scritto sul social - Per l’amore che ho sempre ricevuto. Per tutte le cose che mi avete insegnato. Perché siete le mie radici e il mio cielo. Per i vostri occhi pieni di orgoglio. Perché tutte le volte che sono caduta, mi avete detto “adesso rialzati”. Perché se oggi sono qui e sono quello che sono lo devo anche a voi. Perché prima di essere la Emma di tutti, sono la vostra Chicca. Vi dedico 11 anni di successi e anche di dolore e sacrifici. Vi dedico ciò che è la mia vita ❤ Grazie mamma! Grazie Papà!”.

Carriera musicale a parte, Emma Marrone in questi giorni è impegnata su set di “A casa tutti bene - La serie” di Gabriele Muccino. Il progetto è tratto dall’omonimo film del regista, in cui la cantante aveva già preso parte come attrice nei panni di Luana.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA