Stefano De Martino, i complimenti di Emma su Instagram per "Bar stella": «Proud»

Partenza col botto per Stefano De Martino che ieri ha dato il via al suo show in seconda serata su Rai2 "Bar stella". Intrattenimento e risate per uno ottimo share del 6.3 % e 864.000 spettatori. Il programma del conduttore napoletano ha conquistato anche la sua ex fidanzata, Emma Marrone, che ha voluto complimentarsi con Stefano postando una storia Instagram con una foto della tv e la scritta "Proud", taggando il conduttore.

La celebre cantante, nonché ex fidanzata di Stefano De Martino, conosciuto ad Amici di Maria De Filippi, ha reso pubblico il suo orgoglio. Nonostante i dissapori che il pubblico di Amici ha conosciuto anni fa, quando Emma fu tradita da Stefano con Belen, sembra che fra i due sia tornato il sereno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 20:47

