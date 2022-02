«Emma, con quella gamba "importante" non mettere le calze». Lei risponde indignata: «È body shaming»

«Buongiorno a tutti dal medioevo, con il body shaming». Così Emma Marrone su Instagram, postando un video del giornalista Davide Maggio che - nel corso di una diretta - ha fatto alcuni commenti sul corpo e l'abbigliamento della cantante a Sanremo. Nello spezzone condiviso da Emma il giornalista dice: «Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete».

Emma, bufera body shaming: «Non ascoltate commenti del genere»

Un commento che non è proprio andato giù ad Emma, che ha deciso di parlare ai suoi follower - e in particolare alle «ragazze più giovani» - rivolgendo loro un messaggio ben preciso: «Evitate di ascoltare e leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e vi dovete vestire come vi pare». L'artista salentina ha aggiunto: «Anzi, con le calze a rete abbinate anche una bella minigonna e mostratele queste gambe importanti».

Emma ha voluto cogliere l'occasione per ribadire il suo impegno nella battaglia al fenomeno del body shaming: «Questo mi fa capire che la mia canzone oltre che bellissima era necessaria in questo Sanremo, perché è importante parlare di femminismo di donne e di rispetto delle donne. Perché le persone si dimenticano che le parole hanno un peso specifico».

La risposta del giornalista

Non si è fatta attendere la risposta di Davide Maggio, che su Twitter ha scritto: «Mi fa tanta tenerezza, punta sul body shaming per giustificare semplicemente una scelta di stile. Da Emma Marrone proprio non me l’aspettavo. Anche perché sa benissimo che quando aizza i suoi fan… la shitstorm che scatena è ben più pesante di un commento estetico. Vergognati». Emma, al momento, non ha replicato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 18:54

