Emily Ratajkowski è incinta: «Sesso di mio figlio? Ce lo farà sapere a 18 anni»

Emily Ratajkowski è incinta. Emily Ratajkowski a breve diventerà mamma dalla sua relazione con il marito Sebastian Bear-McClard e ha dato l’annuncio dalle pagine di Vogue America.

Emily Ratajkowski nell’intervista ha parlato della gravidanza: “La gravidanza - ha spiegato - è qualcosa che una donna fa da sola, all’interno del suo corpo, indipendentemente dalle circostanze. Nonostante abbia un partner amorevole e molte amiche pronte alla condivisione delle esperienze delle loro gravidanze. Alla fine in questa esperienza sono sola con il mio corpo”. Un’esperienza appunto del tutto personale: “I cambiamenti del mio corpo, chi sarà mio figlio. Di fronte a questo sono sorprendentemente indifesa. Ma invece di avere paura, provo un nuovo senso di pace. Sto già imparando da questa persona nel mio corpo. Sono piena di meraviglia”

Riguardo il sesso del bambino, la modella rivela: “Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, dopo le congratulazioni la loro prima domanda dopo è quasi sempre: “Sapete se sarà maschio o femmina?”. A noi piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà compiuto 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Le persone sorridono, ma questo nasconde una verità importante: non abbiamo idea di chi – o che cosa – stia crescendo nella mia pancia”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 18:08

