Emily Ratajkowski incinta, le forme lievitano: «Seno esplosivo». Fan impazziti

Emily Ratajkowski è incinta e sui suoi profili social continua a postare le sue foto per aggiornare i suoi fan su come procede la sua gravidanza. Come spesso accade per le donne in dolce attesa, la stupenda modella americana sta vedendo anche lievitare il suo seno, già ampiamente generoso: dalle ultime foto il seno di Emily sembra davvero in fase di esplosione.

In più la Ratajkowski, abituata ad outfit molto minimal, con la gravidanza sta riscoprendo invece un abbigliamento più comodo: nelle ultime foto eccola con comodi pantaloni di tuta, l’ideale per il suo pancione in piena crescita. I suoi outfit sono ovviamente griffati Inamorata, il brand di abbigliamento da lei stessa fondato e sponsorizzato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Novembre 2020, 12:44

