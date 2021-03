Emily Ratajkowski completamente nuda sui social mostra il pancione: piccolo trucco per evitare la censura ma si vede tutto

Emily Ratajkowski completamente nuda mostra il pancione sui social. La gravidanza è ormai al termine e dovrebbe partorire entro la fine del mese. Ultimi scatti senza veli per mostrare le forme generose e boom di interazioni da parte dei followers. La modella si è messa in posa coprendo il seno con le mani e applicando qualche filtro sfocato nei punti giusti per evitare la censura dei social. In altri scatti è appoggiata alla parete e sfrutta la penombra della stanza o si concede di stendersi sul letto o un bagno in vasca.

Leggi anche > Chiara Ferragni, il parto si avvicina: la figlia potrebbe nascere mentre Fedez è a Sanremo. Ecco cosa succederebbe

Emily Ratajkowski nuda sui social

«Solo io e Renell Medrano a casa a NYC», scrive la Ratajkowski a corredo degli scatti realizzati insieme al suo amico. «A volte mi sento Winnie The Pooh in versione umana, altre volte come la dea della fertilità. Ma questi calci mi mancheranno», aveva scritto accompagnando altre fotografie intime. Un po' orsetto e un po' divinità florida e abbondante.

Emily Ratajkowski mamma per la prima volta

La modella sarà mamma per la prima volta, ma non ha voluto rivelare il sesso del bambino spiegando che non saranno né lei né il compagno a dire se è maschio o femmina, ma lo farà lo stesso bimbo quando sarà abbastanza grande da volersi dare lui o lei stesso un'indentità sessuale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Marzo 2021, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA