Emily Ratajkowski, la foto completamente nuda: «A volte Winnie the Pooh, a volte dea della fertilità»

Emily Ratajkowski raggiante in dolce attesa. La bella modella ha postato sulla sua pagina Instagram una foto di lei nuda con il pancione in bella vista. Non è la prima volta che regala ai suoi fan scatti sexy pur essendo in gravidanza inoltrata, mostrando come il suo stato non la renda non solo più bella ma anche decisamente sensuale.

Emily ha mostrato con orgoglio la sua pancina che cresce e le sue forme che cambiano. Uno scatto molto intimo che mette in primo piano il suo ventre mentre copre il seno più florido con una mano. «A volte mi sento Winnie The Pooh in versione umana, altre volte come la dea della fertilità. Ma questi calci mi mancheranno», ha scritto a corredo delle foto scattate in un giorno in cui si sentiva più vicina a una divinità che a un orsetto buffo.

Non è certo la prima volta che la modella si mostra completamente nuda sui social, visto che per lei non è mai stato un tabu e non ha voluto rinunciare a mostrarsi nemmeno nel periodo della sua gravidanza lasciando che tutti potessero vedere le sue forme che cambiano.

Al parto manca poco più di un mese ma Emily sembra essere in forma smagliante e più bella che mai. Non ha voluto però rivelare il sesso del bambino spiegando che non saranno né lei né il compagno a dire se è maschio o femmina ma lo farà lo stesso bimbo quando sarà abbastanza grande da volersi dare lui o lei stesso un'indentità sessuale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Febbraio 2021, 14:46

