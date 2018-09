Sonia Bruganelli, il messaggio a Miss Italia scatena la polemica: «Raccomandata»​

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

si: ad annunciarlo è lei stessa, rivelando l'imminente data dellecon il suo compagno,. «Dopo nove anni insieme, lui mi ha fatto la proposta: ci sposiamo il prossimo», ha spiegato laormai ex annunciatrice diIn un'intervista a Chi, in edicola da oggi,ha rivelato di essere pronta a dire il fatidico sì a, imprenditore torinese con cui ha una relazione da nove anni. «Quando ho conosciuto Giuseppe, ero single da più di un anno e appena l'ho visto mi è piaciuto subito, soprattutto fisicamente» - racconta- «Sono stata io a volerlo conoscere e da allora non ci siamo più lasciati».Durante il suo ultimo, storico annuncio su, lo scorso 8 luglioaveva salutato i telespettatori augurando «una vita piena di gioia». La grande gioia, per lei, è però giunta in estate: il 10 agosto, giorno dell'anniversario di fidanzamento,ha infatti chiesto a Emanuela Folliero di sposarlo, davanti ai figli, con un enorme mazzo di rose rosse.«La cerimonia si svolgerà in comune, poi faremo aperitivo e cena in una terrazza con gli amici» - i dettagli sul, rivelati daa Chi - «Avrò un super vestito, ovviamente scollato, ma semplice».Nel futuro, invece, ancora la tv: «Avrò un mio programma sul benessere, su. Sta per partire una rivoluzione, gli annunci ormai diventeranno obsoleti. Questo è uno stimolo per fare altro, ho avuto diverse proposte, anche dalla radio, ma ho firmato un contratto di esclusiva con Mediaset».