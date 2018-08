Emanuela Folliero, sexy e generosa in vacanza in Puglia: follower in estasi

Emanuela Folliero equilibrista con la foca, bikini da urlo a 53 anni​

Ha recentemente chiuso un capitolo importante della propria vita, non solo professionale, ma aè pronta a rimettersi in gioco, sempre impegnata sul piccolo schermo. Gli anni sembrano passare solo dal punto di vista anagrafico, perchéè piùche mai.I suoi follower sulo sanno benissimo, poiché gli scatti postati su Instagram non mentono. Sensuale e generosa come sempre, l'ormai ex annunciatrice diha documentato le sue vacanze in Puglia. Sotto il sole di Otranto, Emanuela Folliero ha posato per i propri follower.Gli scatti, ad altissimo tasso di sensualità, hanno mandato in estasi i fan di Emanuela. Una bellezza che sfida, e vince, il tempo.