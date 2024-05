Elvis Presley, all'asta la storica villa di Graceland: la nipote Riley Keough sostiene che il creditore ha utilizzato firme false

di Redazione Web

La nipote di Elvis Presley, l'attrice Riley Keough, sta cercando di bloccare la vendita di Graceland, il complesso del defunto cantante situato a Memphis, Tennessee, approvata dal tribunale, sostenendo che il creditore ha utilizzato firme false. Keough, che ha ereditato il controllo di Graceland dopo la morte di sua madre Lisa Marie Presley, afferma che i documenti del prestito di quasi 4 milioni di euro ai fiduciari di Graceland siano fraudolenti.

L'accusa

In una dichiarazione, Elvis Presley Enterprises - l'entità che gestisce Graceland e le attività dell'Elvis Presley Trust - ha insinuato che la vendita annunciata sia un inganno: «Elvis Presley Enterprises può confermare che queste affermazioni sono fraudolente.

La causa, presentata presso la Shelby County Chancery Court, sostiene che il prestito non è mai avvenuto, le firme sono false, e il creditore, Naussany Investments and Private Lending LLC, non esistano. La vendita di preclusione prevista sarebbe quindi illegittima. Naussany Investments non ha risposto a una richiesta di commento, mentre Kurt Naussany, nominato come imputato, ha dichiarato di aver lasciato l'azienda nel 2015.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Maggio 2024, 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA