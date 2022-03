Elon Musk e Grimes, nata la seconda figlia: come l'hanno chiamata

Avevano annunciato la loro separazione nel 2021, ma Elon Musk e la cantante Grimes, pseudonimo di Claire Boucher, devono averci ripensato visto che da poco è nata la loro seconda figlia. A rivelarlo, quasi per caso, è stata proprio la cantante durante un'intervista a Page Six quando, dal piano di sopra della sua abitazione, si è udito il pianto di un neonato. Alla curiosità della giornalista, Grimes ha risposto che si trattava della nuova arrivata in famiglia, avuta appena pochi mesi fa tramite maternità surrogata.

Elon Musk e Grimes, come si chiama la figlia

Così, a meno di due anni dalla nascita del loro primo figlio, chiamato inizialmente X Æ A-12, poi ribattezzato X Æ A-XII a causa delle leggi vigenti in California che impediscono l'uso di numeri arabi nei nomi, la coppia ha allargato la famiglia dando alla luce una bimba. Come raccontato da Grimes, la piccola si chiama Exa Dark Sideræl, ma tutti la chiamano Y e non potrebbe essere altrimenti visto che il figlio è soprannominato X.

Dunque tutto risolto tra Elon Musk e la cantante? Sì e no. La crisi ci sarebbe stata, ma a quanto pare sarebbe stata superata grazie alla decisione di vivere in due case separate. «Probabilmente lo definirei il mio ragazzo, ma siamo molto fluidi – ha raccontato la cantante –. Viviamo in case separate. Siamo migliori amici. Ci vediamo sempre. Abbiamo le nostre cose in corso e non mi aspetto che le altre persone lo capiscano». Ogni famiglia è felice a modo proprio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 21:24

