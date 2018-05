Elon Musk, nuovo amore per il boss di Tesla: ecco chi è e come si sono conosciuti

Chi è Elon Musk, il genio che ha fondato Paypal, SpaceX e Tesla Motors​

Elon Musk, l'ultima folle idea: case antisismiche costruite coi Lego

glad ur finally listening to cyberpunk speedwae hahaha 🐇 — Grimes (@Grimezsz) 25 aprile 2018

😉 — Elon Musk (@elonmusk) 28 aprile 2018

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nuovo amore per, fondatore di Paypal e numero uno di: il 46enne inventore e imprenditore è infatti apparso, ai Met Gala di New York di una settimana fa nuovamente 'accoppiato'. Accanto a lui c'era infatti la 30enne, più nota come. In molti hanno commentato: «Sono la coppia perfetta».La ragazza, canadese, è unaindie dallo stile decisamente eccentrico e alternativo, molto diversa dalle precedenti fiamme di Elon Musk, che oltre a essere un nerd geniale e visionario può vantare un passato decisamente movimentato dal punto di vista sentimentale. Dopo due matrimoni, infatti, Musk aveva avuto diversi flirt con alcune modelle e attrici dello 'showbiz', la più famosa delle quali è stata sicuramente, già moglie di Johnny Depp.Claire, infatti, ha unomolto particolare. Lo dimostra anche la scelta dei vestiti di gala: la coppia insiste sul bianco e sul nero, con alcuni particolari un po' trash. Anche se Elon Musk ha chiarito un po' stizzito: «Sulla mia giacca c'era una rosa bianca e non è vero che la collana indossata da Claire richiama il simbolo di Tesla». Dopo aver studiato filosofia e psicologia, la ragazza aveva abbandonato gli studi per dedicarsi alla, mostrando una certa predisposizione per lae lacome l'indie pop, la dance, la dark wave e il synth pop. Ha all'attivo quattro album, l'ultimo dei quali è stato pubblicato nel 2015, ma ha già annunciato l'imminente uscita di un nuovo disco. Il suo stile evidentemente piace ad un nerd come Elon Musk, ma è stata la sua intelligenza a farli conoscere, ovviamente suElon Musk, infatti, è particolarmente ossessionato dalla minaccia dei robot nei confronti dell'umanità e su Twitter stava per fare uno strano, ma poi aveva scoperto che Grimes, nel brano Flesh Without Blood lo aveva anticipato. Da lì è nata la conoscenza tra i due, con il buon Elon che ha iniziato a corteggiare la musicista, che poi gli ha scritto: «Grazie,da tre anni a questa parte». Il resto è amore, ovviamente al 100% nerd.