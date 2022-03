Elodie, nell'ultimo video è "una panterona"? Lei ribatte così: «Mi piaccio, ma scriverlo è da vili»

La risposta diretta. La cantante Elodie non ha gradito l'articolo di Dagospia e gli ha risposto con delle stories Instagram. Il sito di gossip ha parlato dell’ultimo videoclip della cantante in cui è, come sempre, seducente e sensuale. «Vai Elodie, mostraci la chia..a (così evitiamo d’ascoltare la tua modestissima canzone)» si legge a inizio articolo in questione. Poi l’autore ha proseguito, usando dei termini coloriti per parlare di chi si ritroverà a guardare il video di Elodie, uomini per lo più». Il video in questione è quello di Bagno a mezzanotte.

«Oltre a fare del bene ai vostri occhi - si legge ancora -, si farà del bene anche all’Ucraina perché i ricavati della vendita del singolo sono destinati al supporto di progetti di Save the Children». Un’iniziativa lodevole e portata alla luce da Dagospia stesso.

«Mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo» ha ammesso Elodie senza troppi giri di parole. «Mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli a questo punto, confusi, spaventati. Io sono sfacciata e lo sarò sempre».

E ha sentenziato: «Comunque non si scrivono certe cose, è proprio da vili». Insomma, a Elodie non ha dato tanto fastidio il contenuto quanto la forma e i termini usati.

