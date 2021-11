Elodie-Marracash, fine dell'amore: «Durante la lavorazione del disco…»

Marracash parla della fine della sua storia con Elodie. Elodie, cantante nata artisticamente ad “Amici” di Maria De Filippi, ha collaborato all’ultimo album del rapper, “Noi, loro, gli altri”.

Marracash e la fine dell’amore con Elodie

Marracash ed Elodie si sono lasciati. I due non hanno mai ufficializzato la notizia che circola ormai da tempo, ma ora arriva proprio il rapper a parlare della fine della loro relazione: «Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco – ha raccontato Marracash in un’intervista al “Corriere della sera” - È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose».

Elodie ha collaborato al suo nuovo album di Marracash, “Noi, loro, gli altri”: «È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine. È anche nel video di “Crazy Love” dove mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video».

