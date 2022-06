Elodie madrina scatenata al Roma Pride 2022: canta dal carro arrivato al Colosseo

di Niccolò Dainelli

Elodie è la madrina del Roma Pride 2022. E sul carro arrivato al Colosseo Elodie ha cantato il suo singolo «Bagno a mezzanotte». Tra i tanti striscioni che compaiono nel corteo festante che si è snodato per le vie del centro di Roma anche quello con su scritto «Insieme da 32 anni» mentre più in là compariva «La pignatta dei diritti».

E proprio in merito ai diritti, Elodie nella giornata di ieri, venerdì 10 giugno, ha dichiarato: «I diritti sono di tutti, lo scopo è fare in modo che non ci siano più differenze né distanze. Abbiamo fatto dei passi avanti ma in alcuni ambienti è ancora difficile fare coming out, il mio consiglio è essere sempre fedeli a sé stessi perché bisogna educare coloro che fanno fatica a capire determinate realtà che si tratta della normalità».

E su Instagram posta una storia in cui inquadra i tantissimi accorsi da tutta Italia per non perdersi il Roma Pride 2022. La parte del leone l'ha fatta il carro con le drag queen intitolato 'l'esercito della Carrà'. Il corteo ha anche applaudito una sposa che è passata accanto ai manifestanti.

